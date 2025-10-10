الجمعة 10 أكتوبر 2025
عقارات

تسليم دفعة جديدة من شقق «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة 13 أكتوبر

شقق الإسكان
شقق الإسكان

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة، يوم الإثنين المقبل 13 أكتوبر وحتى يوم الإثنين 3 /11 /2025، وفقًا للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) مسلسل رقم (3 – 4 - 5) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (2) لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، حيث سيتم تسليم وحدات العمارة 12 يوم الإثنين 13 /10 /2025، ووحدات العمارة 13، يوم الأربعاء 15 /10 /2025، ووحدات العمارة 19، يوم الإثنين 20 /10 /2025، ووحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 22 /10 /2025.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 6، يوم الإثنين 27 /10 /2025، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الأربعاء 29 /10 /2025، ووحدات العمارة 20، يوم الإثنين 3 /11 /2025.

وأضاف رشاد أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان

