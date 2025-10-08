المشدد 6 سنوات لعاطل لإتجاره في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم أول شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة المتهم «أحمد.م.م» - ٢٨ سنة - مقيم الحي الأول - مدينة العبور - محافظة القليوبية، في القضية رقم ٣٤٨٠ لسنة ۲۰۲٥ قسم شرطة أول العبور والمقيدة برقم ٢١١٤ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ بدائرة قسم شرطة أول العبور، محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

