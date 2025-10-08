الأربعاء 08 أكتوبر 2025
المشدد 6 سنوات لعاطل لإتجاره في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم أول شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

صحة القليوبية تضبط نصف طن دواجن فاسدة

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة المتهم «أحمد.م.م» - ٢٨ سنة - مقيم الحي الأول - مدينة العبور - محافظة القليوبية، في القضية رقم ٣٤٨٠ لسنة ۲۰۲٥ قسم شرطة أول العبور والمقيدة برقم ٢١١٤ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ بدائرة قسم شرطة أول العبور، محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

