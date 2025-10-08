الأربعاء 08 أكتوبر 2025
السيسي يهنئ المنتخب والشعب المصري بالتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم قائلا: "أتوجه بأصدق التهاني إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك".

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخامس من ديسمبر المقبل موعدًا لإقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

 

