محمد عبد الجليل يكتب: معركة الـ 109 ملايين جنيه.. الأمن يفكك أخطر شبكات التهريب.. وخمسة من "ملوك الإجرام" يسقطون برصاص الشرطة.. الكشف عن أطنان الموت ونهاية جالبي الهيروين والآيس

لم يكن مجرد ضبط اعتيادي، بل كان إغلاقًا لبؤر إجرامية ظلت تعمل كأوردة تغذي السوق السوداء بـ السموم والموت.

كانت المعلومات التي وصلت إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة النارية شديدة الخطورة: شبكات منظمة، تضم عناصر جنائية مصنفة كـ"شديدة الخطورة"، تعمل على جلب وتخزين كميات ضخمة من المواد المخدرة، مدعومة بترسانة من الأسلحة غير المرخصة.

كان الهدف هو تدمير الشرايين الرئيسية لهذه التجارة قبل أن تغرق الشوارع في مستنقع الهيروين، والهيدرو، والـ"آيس" المدمر.

مشهد الشرقية.. الرصاص بالرصاص

بعد أشهر من المتابعة والتحريات الدقيقة، جاءت "ساعة الصفر". تحركت قوات الأمن، بتنسيق محكم بين قطاع مكافحة المخدرات وقطاع الأمن المركزي، لاستهداف أخطر هذه البؤر في محافظة الشرقية

لم يكن الأمر مجرد مداهمة، بل تحول إلى اشتباك عنيف وتبادل لإطلاق النيران.

كانت المواجهة حاسمة وقصيرة. كانت تلك العناصر، التي يطاردها القانون في قضايا (قتل، ومخدرات، وسلاح) ومحكوم عليها بالسجن، تدرك أن هذا هو خط النهاية. لكن قوات الشرطة كانت قد أغلقت كل المنافذ.

انتهى المشهد بمصرع خمسة من أخطر العناصر الجنائية، ليتوقف بذلك نبض خمسة قلوب كانت مصدر قلق للمنطقة، وتُسدل الستار على سجل إجرامي طويل.

إمبراطورية المائة مليون تنهار

تم إسقاط باقي أفراد هذه الشبكات. الحصاد كان صادمًا ومهولًا، كاشفًا عن حجم الكارثة التي كانت وشيكة:

أطنان من الموت.. قُرابة طن كامل من المواد المخدرة المتنوعة (أغلبها حشيش، وهيدرو، وآيس، وهيروين).

الحبوب السامة.. ضبط 35 ألف قرص مخدر كانت مُعدة للتوزيع السريع.

ترسانة السلاح: مصادرة 12 قطعة سلاح ناري متنوعة كانت جاهزة لاستخدامها في ترويع المواطنين ومقاومة السلطات.

القيمة.. ليس مجرد أرقام

في نهاية المطاف، قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 109 ملايين جنيه مصري. لكن الرقم الحقيقي الذي لا يُقدر بثمن هو عدد العائلات والشباب الذي تم إنقاذه من براثن الإدمان والمصير المظلم الذي كان ينتظرهم بسبب هذه البؤر.

