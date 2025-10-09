الخميس 09 أكتوبر 2025
اقتصاد

126.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 126.5 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.917 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية.


وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 267.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.573 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
وقد استحوذت الأسهم على 12.35 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 87.65 % خلال الجلسة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.642 تريليون جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75%  عند مستوى 37376 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63%  عند مستوى 45639 نقطة، وصعد    مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.74%  عند مستوى 16801 نقطة، وقفز   مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.57%  عند مستوى 4096 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 11340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 14943 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04%  عند مستوى 3704 نقطة.

