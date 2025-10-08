السيسي للمصريين: ربنا نجانا في 2011 والتغيير يمكن أن يؤخر البلد 50 سنة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين لعام ٢٠٢٥.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال تناول وجبة الإفطار بمشاركة كبار المدعوين، الذين تبادل معهم أطراف الحديث حول تطورات الأوضاع الداخلية ومستجدات الأوضاع الإقليمية أن ربنا نجانا فى 2011 وأن التغيير يمكن أن يؤخر البلد 50 سنة.

أكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى لوضع معايير واضحة ومحددة لإعادة ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة.



وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تواصل العمل على بناء وانضباط مؤسسات الدولة ومواصلة العمل على ضخ دماء جديدة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص، فور وصوله إلى أكاديمية الشرطة، على المرور أمام منصات الحضور من أهالي الخريجين لتحيتهم، حيث كان في استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء الدكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الذي ألقى كلمة في بداية الاحتفال بهذه المناسبة، قدّم في نهايتها هدية تذكارية للرئيس على هيئة مجسم لمبنى الأكاديمية.



