محمد الكحكي ضيف "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة النهار

يحل محمد الكحكي رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري غدا، ضيفا على برنامج “هنا الجمهورية الجديدة” تقديم منى العمدة، على شاشة قناة النهار.

التمويل العقاري في مصر

ويتحدث محمد الكحكي عن ملف التمويل العقاري في مصر، وهل هو متاح للجميع أم لفئة محدودة فقط؟ وما هي شروط الحصول عليه؟ وهل لدى المجتمع وعي كافٍ بمفهوم التمويل العقاري؟

كما يكشف الكحكي عن الفرق بين المبادرتين الرئاسيتين 3% و8%، وما الذي تعنيه هذه الأرقام في حياة المواطن المصري.

يعرض البرنامج الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً.

