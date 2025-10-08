الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

نظر الطعن على حكم رفض شطب منتصر الزيات من المحامين اليوم

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعد قليل، الطعن المطالب ببطلان حكم رفض دعوى الإلغاء شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين.

رفضت الدعوى المطالبة بشطب منتصر الزيات

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رفضت الدعوى المطالبة بشطب منتصر الزيات في القضية المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي برقم 54388 لسنة 77 قضائية، وتطالب بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين،  لصدور حكم  نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية إهانة القضاء.

وجاء في الصحيفة: إنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.

