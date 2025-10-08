الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نقيب المحامين: أيدت مقترح إرجاء التطبيق ولم أطالب بتأجيل مناقشة الإجراءات الجنائية

نقيب المحامين، فيتو
نقيب المحامين، فيتو

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لا يؤيد إعادة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتضمنه من مكتسبات مهمة وضمانات واسعة في صيغته الحالية.

وأوضح «علام» في تصريح له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم، أن موقف النقابة واضح وثابت كما عبر عنه في كلمته اليوم بالمؤتمر، مشيرًا إلى أنه لم يصدر عنه أي تصريح يطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون أو إعادة دراسة مواده بالكامل.

وأضاف نقيب المحامين أنه يؤيد فقط المقترح الوارد في مذكرة السيد رئيس الجمهورية، بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك لأسباب عملية تتعلق بالجاهزية الفنية والتقنية، واستكمال تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر الجهات المعنية على التطبيق الفعلي للقانون.

وشدد «علام» على أن النقابة تؤمن بأهمية الإسراع في صدور القانون لما يحمله من مكتسبات لجميع أطراف منظومة العدالة وأيضا لما يحققه من تطور كبير في منظومة الحبس الاحتياطي، مع ضرورة أن يتم تطبيقه في مناخ مهني مؤهل يضمن حسن التنفيذ ويصون الحقوق والحريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مؤتمر المحامين بشأن الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية نقيب المحامين عبد الحليم علام نقيب المحامين

مواد متعلقة

نقيب الأطباء يتضامن مع المحامين ويدعو البرلمان لإعادة النظر في الإجراءات الجنائية

طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في قانون الإجراءات الجنائية

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عصام صاصا بملهى ليلي

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

أسعار الذهب تشتعل عالميًا والمؤشر يتجاوز التوقعات

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

استقالة جماعية داخل «حماة الوطن» بأمانة الوراق احتجاجًا على ترشيحات انتخابات النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

الأبيض يبدأ من 144 جنيها، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مولد السيد البدوي، جاذبية صدقي تكتب عن المناقب والأسرار الخفية في حياة الولي المحبوب

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads