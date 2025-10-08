الأربعاء 08 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الكهرباء توقع عقدا لتدعيم شبكة الجهد العالي وربط محطة مترو الخط الرابع

توقيع عقود محطة الخط
توقيع عقود محطة الخط الرابع لمترو الأنفاق، فيتو
وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة الجمال للمقاولات العمومية.

 

ربط محطة مترو الخط الرابع بالشبكة القومية

ويهدف التوقيع إلى تنفيذ مشروع توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك. ف.، من النوع (XLPE) قطاع 2000 × 1 مم² نحاس، وكابلات الألياف الضوئية كاملة بملحقاتهما، لربط محطة محولات مترو الخط الرابع جهد 22/22/220 ك.ف بالشبكة الكهربائية جهد 220 ك. ف، بطول يبلغ حوالي 1.7 كم، بمنطقة كهرباء القاهرة، وذلك بنظام “تسليم مفتاح”.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

استقرار الشبكة القومية وتلبية احتياجات مشروعات النقل الكبرى 

ويهدف المشروع إلى توصيل التغذية الكهربائية جهد 220 ك. ف. إلى محطة محولات مترو الخط الرابع، بما يساهم في دعم استقرار الشبكة القومية وتلبية احتياجات مشروعات النقل الكبرى، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية 5 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

