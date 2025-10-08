مديرية التعليم بدمياط تواصل جولات المتابعة داخل المدارس لضمان جودة العملية التعليمية

واصلت مديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، جولاتها التفقدية لليوم الثاني على التوالي، بقيادة ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وياسر محمود المدير العام للإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المكثفة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء داخل المدارس.

جولات ميدانية مكثفة بإدارتي الروضة والسرو

بدأت الجولة داخل إدارة الروضة التعليمية بحضور محمد أبو رجب مدير الإدارة، حيث تفقد الوفد المدرسة الإعدادية بنات ومدرسة الشهيد ماضي الابتدائية، وتابع سير العملية التعليمية داخل الفصول، مؤكدين على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الدراسية وانتظام الحصص اليومية.

كما راجع الوفد موقف تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب، وتأكد من انتظام نسب الحضور والانضباط داخل المدارس، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بضرورة تحقيق أعلى درجات الجاهزية في الأسبوع الدراسي الأول.

متابعة دقيقة للمهارات الأساسية والتقييم الأسبوعي

وحرص وكيل الوزارة على متابعة تطبيق آليات التقييم الأسبوعي للطلاب وقياس مستوى التحصيل الدراسي، خاصة في المهارات المحورية بالمرحلة الابتدائية مثل القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، مؤكدًا أن هذه المهارات تمثل الأساس الحقيقي لتقدم العملية التعليمية.

متابعه ميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء داخل المدارس، فيتو

تفاعل مباشر داخل الفصول بإدارة السرو التعليمية

وانتقلت الجولة إلى إدارة السرو التعليمية بحضور نور عامر مديرة الإدارة، حيث تفقد الوفد مدرسة تل الكاشف الثانوية المشتركة والمدرسة الإعدادية بنات.

وشهدت الجولة تفاعلًا مباشرًا من ياسر محمود الذي أجرى مناقشات مع الطلاب داخل الفصول حول مضمون الدروس، وطرح أسئلة لقياس مستوى الفهم والاستيعاب الفوري، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بجودة الشرح داخل الفصل وليس مجرد الحضور الشكلي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التواجد الميداني المستمر داخل المدارس، لمتابعة الأداء الفعلي للمعلمين والطلاب، وضمان جودة المحتوى التعليمي، ورفع كفاءة العملية التعليمية في مختلف الإدارات التعليمية بدمياط.

