فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة فتح باب التقدم للراغبين من سكان المدينة للترشح لتمثيل السكان في مجلس الأمناء لدورته الجديدة يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة (المركز التكنولوجي).



المستندات المطلوبة:

صورة الرقم القومي - صورة المؤهل الدراسي - صورة تأدية الخدمة العسكرية - صحيفة الحالة الجنائية - سيرة ذاتية للمتقدم ، ويستمر التقديم حتى الثلاثاء ٢٠٢٥/١٠/١٤ م.

وبالشروط التالية:

‌- التمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين.

- أن يكون من المقيمين بالمدينة إقامة دائمة وطبقًا للثابت ببطاقة الرقم القومى وعلى الا تقل مدة الإقامة عن خمس سنوات سابقة على فتح باب الترشح.

‌- لا يقل سن المتقدم عن ٣٥ سنة ميلادية كاملة وقت هذا الاعلان .

‌- ان يكون حاصل على مؤهل عالى على الأقل .

‌- ألا يكون من العاملين الحاليين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها او هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها او اى من الجهات الخدمية الموجودة بالمدينة.

‌- ان يكون حسن السير محمود السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو في إحدى الجرائم الإرهابية.

‌- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو الإعفاء منها نهائيًّا.

يشترط أن يكون من بين الأعضاء واحدًا تحت السن لا يقل عن ٢١ سنة ميلادية كاملة وقت فتح باب الترشح وكذا عضو من ذو الاحتياجات الخاصة وعنصر نسائي وذلك متى ترشح على هذه المقاعد أيا من الفئات.

يتم مراعاة أن يكون الأعضاء ممثليين لتقسيمات المدينة (تجمعات - أحياء - مجاورات)

يتم ترشيح المستثمرين لعضوية المجلس عن طريق جمعية المستثمرين بالمدينة وطبقًا للشروط الواردة بالمادة رقم ( ٤ ) من القرار الوزاري رقم ( ١٠٥٢ ) بتاريخ ٢٥-٩-٢٠٢٥ م.

لن يتم النظر للطلبات التى تقدم بعد الميعاد او غير المستوفاة للشروط.

يتم تقديم المستندات وفقًا للشروط السابقة بمقر جهاز المدينة.

- لن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد هذا التاريخ وبغير الطريق السابق بيانه.

- سيتم استبعاد الطلبات المخالفة للشروط.

- سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية المستوفين للشروط فى موعد لاحق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.