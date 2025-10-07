الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ظهور عايدة رياض وشيكو على السجادة الحمراء بمهرجان المركز الكاثوليكي (فيديو)

شيكو ومحمد عبد الرحمن
شيكو ومحمد عبد الرحمن

وصلت منذ قليل الفنانة عايدة رياض إلي السجادة الحمراء لمسابقة الأفلام القصيرة من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال 

وخطفت عايدة رياض الأنظار بفستان أسود أنيق، ووصل الفنان شيكو ومحمد عبد الرحمن لتكريمهم 

ويعد هذا الظهور الأول لشيكو بعد تصريحه المثير في إحدي المناسبات: بنطلوني مقطوع وربطه بأستيك

ومن المفترض أن يكرم المركز الكاثوليكي كل من شيكو وعايدة رياض وأحمد كمال  وهنا شيحة ومحمد عبد الرحمن وهدى المفتي. 

المركز الكاثوليكي أفلام مهرجان المركز الكاثوليكي إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي

