ظهور عايدة رياض وشيكو على السجادة الحمراء بمهرجان المركز الكاثوليكي (فيديو)

وصلت منذ قليل الفنانة عايدة رياض إلي السجادة الحمراء لمسابقة الأفلام القصيرة من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال

وخطفت عايدة رياض الأنظار بفستان أسود أنيق، ووصل الفنان شيكو ومحمد عبد الرحمن لتكريمهم

ويعد هذا الظهور الأول لشيكو بعد تصريحه المثير في إحدي المناسبات: بنطلوني مقطوع وربطه بأستيك

ومن المفترض أن يكرم المركز الكاثوليكي كل من شيكو وعايدة رياض وأحمد كمال وهنا شيحة ومحمد عبد الرحمن وهدى المفتي.

