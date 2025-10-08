السيسي لـ المصريين: لم أعدكم يومًا بأوهام ونسير في الطريق الصحيح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: “الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا”.

وأضاف الرئيس: “الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم، وبإذن الله ومع تضافر جهود المصريين سيتحسن أكثر”.

وتابع الرئيس: “لم أعدكم يومًا بأوهام، ولكننا نسير في طريق صحيح، وكل يوم أفضل من سابقه”.

وأضاف: "أي دولة تمر بتحدياتها الطبيعية، ولكن بصلابة شعبها وإصراره يمكنها عبور كل الأزمات. والشباب هم الأمل الحقيقي لمستقبل أفضل، وهم القوة التي تستطيع أن تغيّر وتنهض بالدولة."

وأكد ثقته في الشعب المصري قائلًا: “بفضل الله، وبفضل وحدتكم وصبركم وصلابتكم، سنعبر كل الصعاب، وسنظل دائمًا بلدًا قويًا مستقرًا قادرًا على مواجهة التحديات”.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الشرطة والضباط المتخصصين بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وشهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة اليوم الأربعاء مراسم احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2024 /2025، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأعضاء هيئة الشرطة ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين عن عدة وزارات وأهالي الخريجين.

وجاء الاحتفال في إطار تعزيز الكوادر الشرطية المؤهلة، وتكريم الخريجين الجدد الذين سينضمون إلى صفوف وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

