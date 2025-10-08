السيسي: نشكر الله على السلام والأمن الذي تنعم به مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: نشكر الله على السلام والأمن الذي تنعم به مصر.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الشرطة والضباط المتخصصين بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتشهد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة اليوم الأربعاء مراسم احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2024 /2025، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين عن عدة وزارات وأهالي الخريجين.

ويأتي الاحتفال في إطار تعزيز الكوادر الشرطية المؤهلة، وتكريم الخريجين الجدد الذين سينضمون إلى صفوف وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال كما أن أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميا وتدريبيا وبحثيا، فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

