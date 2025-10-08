الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سلبية تحليل المخدرات لسائق سيارة دهس طفلا أثناء عبوره الطريق بالعجوزة

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

كشف تحليل المخدرات لسائق سيارة دهس طفلا أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة، مما أسفر عن مصرعه، سلبية تحليل المخدرات، وعدم ورود أي مواد مخدرة في الدم. 

سيارة مسرعة تدهس طفلا بالجيزة

ورد بلاغ لقسم شرطة العجوزة يفيد وقوع حادث تصادم بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث بإشراف العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لمكان الحادث.

وبإجراء التحريات، تبين أن سيارة مسرعة اصطدمت بطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، خلال عبوره الطريق بصحبة والدته، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.


تم التحفظ على قائد السيارة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام.

 وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العجوزة رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة شرطة العجوزة قسم شرطة العجوزة مباحث قطاع شمال الجيزة قطاع شمال الجيزة شمال الجيزة

مواد متعلقة

قرار من النيابة بشأن سائق سيارة دهس طفلا بالعجوزة

النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق دهس طفلا بالمطرية

الأكثر قراءة

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

السيسي: أنباء مشجعة عن مفاوضات وقف الحرب بغزة وأدعو ترامب لحضور التوقيع بشرم الشيخ

ضياء داوود بعد تقديم أوراق ترشحه: نعتمد على ربنا وثقة الشعب

بعد استبعاد أحمد رسلان من ترشيحات النواب، مصادر: قيادات القبائل يطلبون من العرجاني التدخل

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

8 رسائل قوية من وزير الداخلية في حفل الشرطة 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

بعد القفزة الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

أدعية من القرآن والسنة لطلب الرزق، رددها في كل صباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads