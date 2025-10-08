حماة الوطن: نخوض انتخابات النواب في 50 مرشح بالقائمة و80 مرشحا فرديا

أكد الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، أن الحزب يشارك في انتخابات مجلس النواب بنظام القائمة بـ ٥٠ مرشح ويتقدم بعدد ٨٠ مرشحا للمنافسة على المقاعد الفردية.

تقديم المرشح الأكفأ

واضاف، إن الحزب خلال اختيار مرشحيه لماراثون الانتخابات النيابية المقبلة يضع نصب عينيه إعلاء المصلحة الوطنية وتقديم المرشح الاكفأ والذي يهدف لتقديم تمثيل نيابي قوي يمثل كافة أطياف المجتمع ويقوم بدوره على أتم وجه.

الكفاءة وحسن السمعة

وتابع، إن حزب حماة الوطن في حالة انعقاد دائم منذ شهرين لأجل تقييم المرشحين المتقدمين، مشيرًا إلى أن الحزب تلقى المئات من طلبات ترشح كوادره الحزبية وبعد دراسة كافة الأوراق من قبل اللجان المعنية في هذا الصدد تم الاختيار طبقًا للمعايير الموضوعية والتي على رأسها الكفاءة وحسن السمعة وما قدمه لخدمة الوطن وجهوده الحزبية.

وأضاف أن حزب حماة الوطن أعلن أكثر من مرة أنه أعدّ العدة جيدًا لخوض هذا الاستحقاق النيابي الدستوري الهام، من خلال جهود مكثفة واستعدادات وتجهيزات على أعلى مستوى في مختلف أمانات الحزب بجميع محافظات الجمهورية، منذ أكثر من عام.

واختتم حديثه بالقول: إن شعارنا المشاركة بأفضل تمثيل حيث أن التنسيق داخل تحالف القائمة الانتخابية وحسب، بينما من المرتقب أن تشهد دوائر الانتخاب بالنظام الفردي منافسة والكل يقدم أفضل ما لديه من أجل المواطن.

