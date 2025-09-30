حماة الوطن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب قبيل بداية الفصل التشريعي الثاني

شهد الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، الاجتماع بأعضاء مجلس الشيوخ الجدد المنتخبين عن الحزب، لبحث ترتيبات العمل خلال المرحلة المقبلة، قبيل انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

حماة الوطن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الشيوخ الجدد

جاء ذلك في أول نشاط حزبي للفريق محمد عباس حلمي، عقب فوزه بمنصب رئيس الحزب، وبحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بالحزب، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية بالحزب، والعميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية الحفاظ على الالتزام الحزبي، وضرورة العمل بين جميع الأعضاء كفريق، فضلا عن تنسيق التحركات السياسية مع الأمانات المختلفة.

كما تم التأكيد على أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية المشاركة بفعالية في المناقشات التي يشهدها المجلس، وأن تكون المشاركات قائمة على رؤية ودراسات مستفيضة لعمل قيمة مضافة للملفات المطروحة.

