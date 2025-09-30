الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حماة الوطن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب قبيل بداية الفصل التشريعي الثاني

حماة الوطن يعقد اجتماعا
حماة الوطن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الشيوخ الجدد

شهد الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، الاجتماع بأعضاء مجلس الشيوخ الجدد المنتخبين عن الحزب، لبحث ترتيبات العمل خلال المرحلة المقبلة، قبيل انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

حماة الوطن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الشيوخ الجدد
حماة الوطن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الشيوخ الجدد

جاء ذلك في أول نشاط حزبي للفريق محمد عباس حلمي، عقب فوزه بمنصب رئيس الحزب، وبحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بالحزب، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية بالحزب، والعميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة.

 

حماة الوطن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الشيوخ الجدد
حماة الوطن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الشيوخ الجدد

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية الحفاظ على الالتزام الحزبي، وضرورة العمل بين جميع الأعضاء كفريق، فضلا عن تنسيق التحركات السياسية مع الأمانات المختلفة.

كما تم التأكيد على أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية المشاركة بفعالية في المناقشات التي يشهدها المجلس، وأن تكون المشاركات قائمة على رؤية ودراسات مستفيضة لعمل قيمة مضافة للملفات المطروحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق محمد عباس حلمي حزب حماة الوطن رئيس حزب حماة الوطن اعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: وقفية ساويرس تخدم الطلاب غير القادرين للأبد

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

دلالة على أمراض خطيرة، جمال شعبان يكشف سر التعب والإرهاق من أقل مجهود

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

خدمات

المزيد

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لحماية وعي الشباب، الجامع الأزهر يحذر من الآثار السلبية لمواقع التواصل

أبرزها حكم وجوبها عن الراتب الشهري، 4 مسائل هامة لا تفوتك عن زكاة المال (فيديو)

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads