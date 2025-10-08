الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه في الزاوية

محكمة، فيتو
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيق.  

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عامل بالتعدي على الشاب باستخدام "خاتم في يده" وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح بالغ أودى بحياته. 

وبعد ارتكاب الجريمة، حاول المتهم إخفاء معالمها، فقام بحمل المجني عليه على متن "تروسيكل" يخصه، وتوجه إلى أسرة الضحية مدعيًا أنه عثر عليه ملقى في الشارع غارقًا في دمائه. 

وحرص المتهم على مرافقة أسرة القتيل إلى المستشفى، في محاولة لإبعاد الشبهة عنه، إلا أن التحريات الدقيقة لكشف ملابسات الحادث أكدت تورطه الكامل في ارتكاب الجريمة. 

محكمة جنح الزاوية الحمراء الزاوية الحمراء مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء أمن القاهرة

