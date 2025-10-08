تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه في الزاوية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عامل بالتعدي على الشاب باستخدام "خاتم في يده" وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح بالغ أودى بحياته.

وبعد ارتكاب الجريمة، حاول المتهم إخفاء معالمها، فقام بحمل المجني عليه على متن "تروسيكل" يخصه، وتوجه إلى أسرة الضحية مدعيًا أنه عثر عليه ملقى في الشارع غارقًا في دمائه.

وحرص المتهم على مرافقة أسرة القتيل إلى المستشفى، في محاولة لإبعاد الشبهة عنه، إلا أن التحريات الدقيقة لكشف ملابسات الحادث أكدت تورطه الكامل في ارتكاب الجريمة.

