بعد استغاثة المواطنين، إصلاح الهبوط الأرضي المفاجئ بشارع الترعة في المنصورة (صور)

شهد شارع الترعة بنطاق حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية هبوط أرضي مفاجئ مما أثار ذعر المواطنين.

تم رصد شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لرئاسة حى غرب المنصورة تم التعامل الفوري مع الهبوط الأرضي المفاجئ بشارع الترعة حفاظًا على سلامة المواطنين.

هبوط أرضي مفاجئ بشارع الترعة بالمنصورة

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على تعزيز جسور التواصل مع المواطنين، وضرورة الاستجابة السريعة للشكاوى الواردة والعمل على حلها فورًا وبصورة فعَّالة، مؤكدًا أن معيار تقييم الأداء يعتمد على سرعة التحرك وجودة التنفيذ، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين في مختلف القطاعات.

استغاثة مواطن من هبوط أرضي

وكان أحد المواطنين استغاث عبر الصفحة الرسمية لحي غرب المنصورة من وجود هبوط أرضى بمنطقة شارع الترعة ، والتي تم رصدها من قبل المركز الإعلامي بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

الانتقال إلى مكان البلاغ والتحقق من الشكوى

وفى هذا الشأن كلف محمد أميـــن الدمـــرداش رئيس حى غرب المنصورة نائبي الحي الدكتور أحمــد عرفة، وأحمد حسن، ومصطفى العراقي مسئول الطرق بحى غرب ، بسرعة التوجه إلى مكان البلاغ والتحقق من الشكوى.

التعامل مع البلاغ بصورة فعالة وعلاج الهبوط الأرضي

وبعد التحقق من جديه البلاغ قد تم على الفور التعامل مع البلاغ بصورة فعالة وعلاج الهبوط الأرضى المتواجد بمنطقة شارع الترعة، ووضع طبقة من السن بالمكان، حفاظا على المارة والمواطنين

فريق الرصد بالمركز الإعلامي يعمل على مدار 24 ساعة لرصد الشكاوى

وأكد رئيس حى غرب المنصورة، أن فريق الرصد بالمركز الإعلامي يعمل على مدار 24 ساعة لرصد الشكاوى والتحقق منها فورًا، وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة تأتي ضمن الحرص على التفاعل المباشر مع مطالب المواطنين وتحقيق العدالة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.