أبراج الكويت تتزين بعلم مصر احتفالا بذكرى نصر أكتوبر وكويتيون يتباهون بفيديو للمشير الجمسي

في لفتة تعبيرية عن التضامن العربي والاحتفاء بالإنجازات التاريخية، تزينت أبراج الكويت بعلم جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

ويأتي هذا الحدث في إطار الاحتفالات السنوية بذكرى حرب أكتوبر 1973، التي حققت فيها مصر انتصارًا عظيمًا على إسرائيل، وأثبتت من خلالها قدرة العرب على تحقيق النصر بالتحالف والتعاون.



وقد شهدت أبراج الكويت، التي تعد من أبرز المعالم السياحية في العاصمة الكويتية، إضاءة مميزة بعلم مصر احتفاءً بتلك المناسبة الوطنية الغالية، وهو ما يعكس العلاقات الأخوية القوية بين البلدين الشقيقين الكويت ومصر.



وأعرب العديد من المواطنين والمقيمين في الكويت عن فخرهم واعتزازهم بهذه اللفتة الرمزية، التي تعكس الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والكويتي.

في ذكرى 6 أكتوبر..

نتذكر قبور شهداء الكويت بحرب #اكتوبر٧٣

رحم الله شهداء الكويت🇰🇼 pic.twitter.com/QtYiBIiz36 — علي الصواغ (@Alialswag30) October 6, 2025

كما تفاعل كويتيون بذكرى انتصارات أكتوبر، على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، وقال متابع:" في ذكرى 6 أكتوبر.. نتذكر قبور شهداء الكويت بحرب أكتوبر٧٣.. رحم الله شهداء الكويت".

وأضاف ناشط كويتي آخر: "لا ننسى دماء الجيش الكويتي التي سالت في الجبهة المصرية في حرب الاستنزاف مرورًا بـ حرب أكتوبر يوم العبور حيث اختلط الدم الكويتي المصري لأجل تحرير سيناء، فاللهم تقبلهم عندك شهداء".

والله منظر يشرح الصدر 🤍🇰🇼🇪🇬

أبراج الكويت متزيّنه بعلم مصر احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد ✨

هالمنظر يختصر معنى الأخوّة الصادقة بين الشعبين، كويت ومصر دايمًا قلب واحد ونبض واحد ❤️ pic.twitter.com/dXKawG9Pnb — 𓆩 رَاكَانْ ٱلرَّشِيدِي 𓆪 🇰🇼 (@rakanalrushidi) October 7, 2025

ونشر آخر مقطع فيديو لأبراج الكويت يزينها العلم المصري وكلمة للواء عبد الغني الجميس رئيس أركان الجيش المصري وقت حرب 73 وهو يشكر القوات الكويتية الفاعلة في حرب أكتوبر.

وعلق الناشط الكويتي قائلًا: "والله منظر يشرح الصدر أبراج الكويت متزيِّنة بعلم مصر احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد هالمنظر يختصر معنى الأخوَّة الصادقة بين الشعبين، كويت ومصر دايمًا قلب واحد ونبض واحد".

