الأربعاء 08 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

حنان مطاوع عن فيديو الذكاء الاصطناعي لوالدها: مؤلم وقلبي بيتقبض

حنان مطاوع، فيتو

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن استيائها من تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استخدم فيه الذكاء الاصطناعي لإظهارها في مشاهد مؤثرة مع والدها الراحل كرم مطاوع، واصفة ما حدث بأنه "انتهاك للحقوق" وتجاوز للحدود الإنسانية".

 

حنان مطاوع: فيديو الذكاء الاصطناعي لوالدي مؤلم

وقالت حنان مطاوع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار: "الفيديو مؤلم.. أنا مش بحب أستدعي صور الوفاة أو الألم، ولما بشوف الصور دي، قلبي ممكن يتقبض ويتوجع".

 

اعتذار صاحب صناعة مقطع مكرم مطاوع

وأضافت: "صاحب المقطع اعتذر، وبشكره على حسن خلقه، وكان حسن النية، لكن لازم يكون في مبدأ أو قانون ينظم الأمور دي، لأن التكنولوجيا ممكن تستخدَم بطريقة تضر الناس".

وأكدت الفنانة أن ما حدث يفتح بابًا خطرًا أمام الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة سنّ تشريعات واضحة تحمي الأفراد من استغلال صورهم أو أصواتهم دون إذن.

وقالت مطاوع محذّرة: “ممكن أصحى الصبح ألاقي نفسي في فيلم ضد معتقداتي أو ضد أفكاري وتوجهاتي، في مشاهد ما أقدرش أعملها أصلًا. دي أبسط حقوقي، إني أوافق أو أرفض استغلال شكلي أو صوتي أو صورتي”.

