رئيس جهاز حدائق العاصمة يلتقي مسؤولي الشركات المنفذة لشقق سكن لكل المصريين

عقد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، اجتماعًا للشركات التنفيذية المسند لها أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بحضور النواب والمعاونين ومديري الإدارات التنفيذية والذي يأتي في حرص جهاز المدينة على سرعة الإنجاز وتوفير وحدات سكنية لائقة بالمواطنين.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض توضيحي عن جميع الأعمال التي تم تنفيذها والجارٍي تنفيذها، مبينا نسب التنفيذ،كما استمع لآراء وممثلي الشركات عن بعض المعوقات التي قد تطرأ بالموقع أثناء التنفيذ، موجهًا بسرعة العمل على تذليل أي عقبات إن وجدت.

مؤكدا على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة وإتقان في الأداء، وخاصة في تشطيبات الأعمال الداخلية، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية، والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع بين العمارات، طبقًا للمواصفات المطروحة، وأن الفترة الحالية تتطلب تكثيف الجهود وزيادة معدلات العمل للانتهاء من جميع الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

كما وجه المهندس أحمد العربي، تنبيهًا شديدًا إلى جميع الشركات المنفذة بعدم السماح بحدوث أي تأخير في مواعيد التنفيذ، وأن الالتزام بالتوقيتات المحددة شرط أساسي لا تنازل عنه، جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع أكد العربي أن جهاز مدينة حدائق العاصمة يتابع بشكل يومي كافة مواقع العمل ميدانيًا، وأن فرق المتابعة داخل الجهاز على تواصل دائم مع الشركات المنفذة لمراجعة معدلات الإنجاز أولًا بأول، لضمان الالتزام الكامل بالمخططات الزمنية وجودة التنفيذ، وصولًا إلى تسليم الوحدات كاملة المرافق والخدمات للمواطنين في التوقيتات المحددة.



