تقنين دفعة جديدة من أراضي العبور الجديدة (صور)

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة الكيلو 48 سابقًا التابعة للمدينة، لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية اليوم الأحد 12 أكتوبر الجاري.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وقائمة الأسماء كالتالي:

وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 أكتوبر 2025، إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل (سابقًا) بمدينة العبور الجديدة، وذلك وفقًا لما هو مقرر من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

وأكد الوزير شريف الشربيني، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من أعمال توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، مع الاهتمام بالتخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي في تلك المناطق، بما يضمن توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

من جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (19) يوم الإثنين الموافق 13/ 10/ 2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 18/9/2025، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، وذلك وفقًا لشرائح المساحات (209م² – 500م²).

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (20) يوم الثلاثاء الموافق 14/ 10/ 2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 18/9/2025، بنطاق منطقة القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، طبقًا لشرائح المساحات (276م² – 350م² – 400م² – 450م²).

وأشار المهندس محمود مراد كذلك إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (18) يوم الثلاثاء 14/10/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 18/9/2025، بنطاق منطقة الأمل (سابقًا)، وفقًا لشرائح المساحات (209م² – 276م² – 350م² – 400م² – 450م² – 500م²).

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم بدء تسجيل الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يُغلق باب الدخول في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا في الأيام المحددة لإجراء القرعات، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بدخول أي شخص بعد هذا الموعد، كما يُشترط لحضور القرعة تقديم إثبات الشخصية وأصل إيصال سداد المقدم.

