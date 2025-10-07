الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

مي فاروق تطرح أغنية جديدة بعنوان تاريخي

طرحت المطربة مى فاروق، أغنية جديد، وهى عنوان أول ألبوماتها الغنائية "تاريخى" والذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام الجاري.

 والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر يحيى يوسف، هندسة صوتية مصطفي رؤوف، ومن توزيع شركة “ديجيتال ساوند”.

أغنية "تاريخى"، تتحدث عن المرأة القوية المجتهدة، التى بنت نفسها بإرادتها، وما زال لديها من الطموح لتحقيق النجاح.

 


يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها"تاريخى"، وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات

 والثالثة "ميزنى"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، والخامسة "اللى شافنا"، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، والسادسة"بنات الخلق"، كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.

 والسابعة "ضحكت فجأة"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى نادر حمدى، والثامنة "أنا اللى مشيت" كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: توما.

