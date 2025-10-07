الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
صرف البلوجر أدهم سنجر عقب سماع أقواله في واقعة "فلاح المنوفية"

أدهم سنجر
أدهم سنجر

قررت جهات التحقيق المختصة بالشيخ زايد، صرف البلوجر أدهم سنجر، عقب سماع أقواله في واقعة الاعتداء عليه بالسب والقذف وسبه بألفاظ خادشة للحياء العام، خلال سيره على طريق وصلة دهشور بالجيزة.

نشر البلوجر أدهم سنجر، فيديو توضيحيا، حول واقعة السب والاعتداء التي تعرض لها، ونشر فيديو يوثقها قبل أيام، حيث كشف أن الشخص المسن الظاهر في الفيديو صدم سيارته خلال تواجده في مدينة الشيخ زايد، قبل أن يترجل من سيارته ويوجه له وابلا من الشتائم.

ولفت إلى أنه بمجرد اعتداء المسن الظاهر في الفيديو عليه، توجه إلى سيارته ولاذ بالفرار، ليتوجه بعدها إلى قسم أول الشيخ زايد لتحرير محضر بالواقعة.

جهات التحقيق المختصة بالشيخ زايد أدهم سنجر البلوجر أدهم سنجر وصلة دهشور بالجيزة

