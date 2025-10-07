شوارع المنصورة تتجمل على يد شبابها الموهوبين بالدقهلية (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “شوارع المنصورة بتتغير على يد شبابها فريق الموهوبين بالدقهلية برسومات فنية وفرعونية وتاريخية”.

ورصدت فيتو فريق الموهوبين أثناء قيامه بتغيير الصورة البصرية بشارع الجلاء برسومات طبيعية وفرعونية على محولات الكهرباء.

والفريق هو فريق موهوبي الدقهلية، وتم الاعتماد عليهم بعد إطلاق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مبادرة صناعة الهوية البصرية لمحافظة الدقهلية.

وذلك من خلال تجميل جميع أكشاك الكهرباء والتليفونات المنتشرة بالشوارع، من خلال الرسومات الفنية والإبداعية، لإبراز تاريخ وحضارة محافظة الدقهلية في صورة حضارية تليق بمكانتها.

وقد تم انطلاق الشرارة الأولى للمبادرة بنطاق حى غرب المنصورة برئاسة الأستاذ محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، تحت إشراف مباشر من الهواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية.

وتبين أن المجموعة هم عبارة عن مجموعة من الشباب والفتيات صغار السن ما بين خريجي جامعات ومراحل التعليم الجامعى

وقائد المجموعة هو أحمد مصطفى الشحات ٢٦ سنة خريج نظم ومعلومات جامعة المنصورة، والمجموعة تضم ما بين ٧ إلى ١٠ أفراد من الشباب والفتيات.

وخلال إجراء البث أعرب عدد من مواطني المنصورة تقديرهم للجهود المبذولة من جانب الفريق مشيدين بالرسومات المقدمة.

ووجه أهالي شارع الجلاء الشكر والتقدير للفريق ومن بينهم من قدم لهم وجبات وعصائر دعما لهم ولكن الملفت هو قيام المارة بالقاء كلمات الشكر والتحاب والتلحين بالعمل المقدم من قبل الشباب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.