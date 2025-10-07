الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
أخبار مصر

22 جامعة مصرية تشارك في نموذج محاكاة قمة المناخ بالجامعة البريطانية

د. محمد لطفي رئيس
د. محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية
أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، أن المؤسسات الأكاديمية يجب أن تكون مراكز فكر، ومصادر للمعرفة، ومحركات للابتكار، ووفيةً لعقدها الاجتماعي تجاه المجتمع الذي تخدمه.

وأضاف خلال حفل ختام النسخة الرابعة من برنامج محاكاة قمة المناخ، الذي تنظمه الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن برنامج محاكاة قمة المناخ نموذج مُلهِم للتعليم القائم على الخبرة والممارسة، وللعمل الفعلي نحو التنمية المستدامة، لافتا إلى أن البرنامج يقف كدليل على ما يمكن أن تحققه دبلوماسية المناخ التي يقودها الشباب من تأثير عالمي حقيقي.

ولفت لطفي إلى انه تقدّم للمشاركة  في البرنامج هذا العام نحو 3,000 طالب من مختلف أنحاء العالم، وتم اختيار 150 مشاركًا بعد عملية اختيار دقيقة وصارمة.

وأوضح أن وفد هذا العام يمثل 47 جنسية و91 جامعة، من بينها 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة، ويضم المشاركون ممثلين من جميع مناطق العالم: العالم العربي، إفريقيا، آسيا، أوروبا، الكاريبي، أوقيانوسيا، أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى مشاركة سبع وفود من الجامعات الشريكة للجامعة البريطانية وهي جامعة مانشستر متروبوليتان، جامعة لندن ساوث بانك،جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين، جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية، جامعة بورنموث، جامعة مونديا بوليس،وجامعة برمنغهام – فرع دبي.

وأشار رئيس الجامعة البريطانية، إلى أن الجامعة تركز في استراتيجيتها على التعليم والمواطنة، والبحوث التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والشراكات التي تربط الطلاب بالعالم.

واكد أن نموذج المحاكاة جسد مؤتمرًا شبابيًا يحاكي عن كثب الجلسات الرسمية لقمة المناخ الحقيقية، حيث تولى الطلاب أدوار ممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وقال إن أجندة المؤتمر كانت ثمرة أفكار الطلاب ومقترحاتهم، حيث تم إعداد أكثر من 150 ورقة بحثية متميزة.

ونبه لطفي إلى أن عقول الشباب المتعاونة، العابرة للحدود، قادرة على إيجاد حلول استثنائية، وأنه من الضروري حمل أصواتهم وأفكارهم إلى مؤتمر COP30 في نوفمبر  المقبل في البرازيل.
 

