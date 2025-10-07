الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
وكيل التعليم بالدقهلية يستضيف مسئولي التعليم الصناعي بالوزارة (صور)

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية يستقبل وفد الوزارة للتعليم الفني، فيتو

استضاف اليوم محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، كل من: طارق رمضان دسوقي موجه عام الشئون المالية والمخزنية، وأحمد عبد النبي الجمال موجه عام الصناعات الخشبية بالوزارة، في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير أقسام التعليم الفني ومدارسه، في حدث هو الأول من نوعه بمحافظة الدقهلية.

 

جاء  اللقاء عقب متابعة الزائران لعدد من مدارس التعليم الفني ومتابعة الحساب الختامي لمشروع رأس المال، ومناقشة فتح برامج جديدة بمدارس المحافظة مثل الملابس للصفوف الرابع والخامس والزخرفة وأعمال العمارة.

 

جرى اللقاء بحضور بسيونى محمد بسيونى وكيل المديرية، والدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني.

 

وأوضح وكيل التعليم بالدقهلية أن الزيارة تأتي فيما يخص مدارس التعليم الفني  لتطوير البرامج الدراسية  لتعزيز الجدارات المهنية للطلاب بما يلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويسهم في  رفع جودة التعليم الفني واعتماد برامج دراسية جديدة تراعي التخصصات الحديثة التي تسهم في تطوير منظومة التعليم الفني لتطبيقها في المدارس الفنية المتقدمة والثلاث سنوات.

