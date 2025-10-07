الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
السيسي يوجه بتكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، وضرورة مُواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع إدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي.
اجتمع الرئيس  السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على مُتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يشهد نسبة حضور غير مسبوقة للطلبة تبلغ حوالي ٨٧.٥٪؜ من إجمالي عدد الطلبة، فضلًا عن القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين.

 

