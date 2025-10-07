الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
وزارة الشباب تعدل أحكام النظام الأساسية للأندية الرياضية والوزارات والهيئات

نشرت جريدة الوقائع المصرية 3 قرارات جديدة لوزارة الشباب والرياضة بشأن ضوابط تعديل أحكام النظم الأساسـية للأندية الرياضية.


-ففي العدد 2016 (تابع)، الصادر في 28 سبتمبر 2025، نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1286 لسنة 2025، بتطبيق القرار رقم 1171 لسنة 2025، بشأن ضوابط تعديل أحكام النظم الأساسية لأندية الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وأندية وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها مـن أجهـزة الدولة وسـلطاتها، أعضاء الجمعيات العمومية في الاتحادات الرياضية وفقًا للقانون رقم 171 لسنة 2025، على الأندية الرياضية (نادي اتحاد الشرطة الرياضي، ونادي ظلائع الجيش، ونادي الكهرباء الرياضي بالقاهرة) و(نادي السكة الحديد بالاسماعيلية)، وذلك بناء علـى موافقـة جمعياتهـا العموميـة باجتماعها الخاص.

-كما نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 222 (تابع)، الصادر في 5 أكتوبر 2025، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1324 لسنة 2025، بشأن تطبيق القرار رقم 1113 لسنة 2025، بشأن ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، وفقًا للقانون رقم 171 لسنة 2025 على الأندية الرياضية، وذلك لعدم اكتمال نصابها القانوني بالاجتماع الخاص لجمعياتها العمومية.

-ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 222 تابع (أ)، الصادر في 5 أكتوبر 2025، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1325 لسنة 2025، بشأن تطبيق القرار رقم 1113 لسنة 2025، بشأن ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية لـ الأندية الرياضية، وفقًا للقانون رقم 171 لسنة 2025 على الأندية الرياضية، بناءً على موافقة جمعياتها العمومية وباجتماعهما الخاص.


 

وزارة الشباب تعتمد ضوابط تعديل بعض أحكام نظام الأندية الرياضية

الموعد الجديد لانتخابات الأندية الرياضية قبل إعلانه رسميًّا

