الموعد الجديد لانتخابات الأندية الرياضية قبل إعلانه رسميًّا

قالت مصادر إن انتخابات الأندية ستُجرى بدءًا من يوم 1 يوليو 2026 بالتنسيق مع وزارة الرياضة، مؤكدة أن وزير الرياضة يبحث حاليًا مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها مجلس النواب، الصيغة النهائية لإعلان تأجيل الانتخابات.

كما يترقب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن تأجيل انتخابات النادي المقرر لها نهاية نوفمبر المقبل لمدة عام في إطار مخطط الوزارة لمنح الأندية فرصة لتوفيق أوضاعها بعد تعديلات قانون الرياضة الجديد.

وكان من المقرر أن تُقام انتخابات معظم الأندية الرياضية بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، وفي مقدمتها انتخابات الأهلي، الذي تحدد أواخر نوفمبر موعدًا لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس جديد، لكن بعد قرار التأجيل الذي سيصدر قريبًا سيتم تحديد موعد لاحق لها.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بصدد إصدار قرار خلال الأيام القليلة المقبلة، بتأجيل انتخابات الأندية الرياضية التي كان مُقررًا لها نوفمبر المقبل لمدة عام، حتى يمنحها فرصة لتوفيق أوضاعها بعد صدور قانون الرياضة الذي تم اعتماده مؤخرًا من مجلس النواب.

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