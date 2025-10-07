بلغت 5.2 مليار دولار، 2.9% ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال يوليو 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية خلال يوليو 2025.

ووفقا للنشرة، بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 5.2 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2025 مقابــل 5.6 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 5.9٪.

ومن أهم المؤشرات ما يلى:

الصــــادرات

ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 2.9٪ حيـث بلغـت 3.7 مليـار دولار خـلال شهــر يوليو 2025 مقابــل 3.6 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع أهــمها: (منتجات البترول بنسبة 29.3 ٪، ملابس جاهزة بنسبـة 29.1 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبه 30.7٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبـة 1.3٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 13.4%، أسمدة بنسبـة 46.4 %، فواكه طازجة بنسبــة 11.4 ٪، البترول الخام بنسبه 49.7 % ).



• الــــــواردات

انخفضت قيمـة الواردات بنسبـة 2.4 ٪ حيـث بلغــت 9.0 مليار دولار خـلال شهـر يوليو 2025 مقابــــل 9.2 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وانخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر يوليو 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا ( مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.8 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 9.0 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 26.0%، قمح بنسبــة 31.1 %).

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع وأهمهـــا (منتجات البترول بنسبة 34.8%، الغاز الطبيعي بنسبة 43.8%، سيارات ركوب بنسبة 55.2 ٪، ذرة بنسبة 48.8%).

