خارج الحدود

ماكرون يكلف أقصر حكومة في تاريخ فرنسا بإيجاد حل للأزمة السياسية

رئيس الوزراء الفرنسي
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو

يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، محادثات على مدى يومين مع أعضاء من مختلف الأحزاب في فرصة أخيرة لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

وقدم لوكورنو صباح أمس الاثنين استقالته واستقالة حكومته بعد ساعات فقط من الإعلان مساء الأحد عن تشكيلها الذي لاقى رفضا من الحلفاء والمعارضين على حد سواء.

وتُعد هذه الحكومة الأقصر عمرا في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا.

وكلف ماكرون لوكورنو أمس الإثنين بإجراء محادثات المحاولة الأخيرة محددا مهلة حتى مساء الأربعاء.

ويعتزم لوكورنو الالتقاء اليوم الثلاثاء مع العديد من أعضاء حزب الجمهوريين المحافظ وحزب النهضة من يمين الوسط، بما في ذلك رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه.

ويعد لوكورنو ثالث رئيس وزراء في فرنسا خلال عام واحد، وهو أمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.

وبعد أن أسقط النواب مشروع ميزانية بايرو، الذي كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال الأحزاب متمسكة بمواقفها.

