رياضة

الفحوصات الطبية تكشف موقف حسين الشحات من رحلة بورندي

حسين الشحات
حسين الشحات

 قال مصدر داخل الأهلي إن حسين الشحات لاعب الفريق يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد موقفه من رحلة بورندي المقبلة، استعدادا لمباراة ايجل نوار في ذهاب دور 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث يعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية. 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

 ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

 

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

 ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.

الأهلي حسين الشحات

