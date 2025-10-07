"الوطنية للإعلام" تنعى الدكتور أحمد عمر هاشم

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

جاء في بيان النعي: “ببالغ الحزن تنعى الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، الذي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا علميًا غنيًا من خلال مؤلفاته التي تناولت علوم الحديث والسنة النبوية ومواضيع أخرى في الفكر الإسلامي، ومن أبرزها: «السنة النبوية وعلومها»، «قواعد أصول الحديث»، «المحدثون في مصر والأزهر»، «قبس من الحديث النبوي»، وغيرها من الكتب التي أثرت المكتبة الإسلامية. وأسهم بفكره وآرائه الوسطية فى تبصير وتنوير العقول”.

وتابع البيان: “شغل الدكتور هاشم العديد من المناصب العلمية والإدارية، منها عضوية مجلس الشعب المصري وعضوية مجلس الشورى، بالإضافة إلى عضويته في مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئاسة لجنة البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، كما ترأس جامعة الأزهر وقسم الحديث في الجامعة،كما تولى عدة وظائف علمية وأكاديمية بارزة منها عضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر، وعضوية مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية”.

جاء في ختام بيان الهيئة الوطنية للإعلام: “رحم الله فقيد الوطن والأمة وخالص العزاء والمواساة لأسرته الإسلامية، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته”.

