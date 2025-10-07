سؤال برلمانى حول اختفاء اللوحة الأثرية: هل هناك أطراف داخلية متورطة في تهريبها؟!

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحى، حول ما أعلنته وزارة السياحة والآثار عن اختفاء لوحة أثرية نادرة من الحجر الجيري من مقبرة “خنتي كا” بمنطقة آثار سقارة بالرغم من تأكيدات الوزارة أن المقبرة مغلقة تمامًا منذ عام 2019 وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي.

مقبرة مغلقة منذ سنوات

وتساءل: كيف تُسرق لوحة أثرية بهذه القيمة من مقبرة مغلقة منذ سنوات دون اكتشاف ذلك إلا بعد مرور فترة طويلة؟ ومن المسؤول عن تأمين المقبرة ومخازن الآثار، وما آليات الرقابة الحالية على المواقع المغلقة؟ وهل هناك أطراف داخلية متورطة في تسهيل خروج تلك القطعة النادرة؟ وما هى خطة الحكومة لاستعادة اللوحة المسروقة وتعقب الجناة؟ ومتى سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام بكل شفافية؟



ظاهرة سرقة الآثار

وتقدم النائب أشرف أمين بـ7 مطالب للحكومة للقضاء على ظاهرة سرقة الآثار، وهى:

1. إطلاق منظومة إلكترونية مركزية لجرد القطع الأثرية وربطها بالصور ثلاثية الأبعاد والـ QR Code لتسهيل التتبع الفوري لأي قطعة.

2. تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة وأنظمة إنذار حديثة في المقابر والمخازن الأثرية، تعمل بالطاقة الشمسية وتُربط بغرفة عمليات مركزية في الوزارة.

3. تشكيل لجان تفتيش مفاجئة على المواقع والمخازن الأثرية المغلقة، بمشاركة ممثلين من الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية.

4. تغليظ العقوبات على جرائم سرقة الآثار أو التهاون في حمايتها لتصل إلى السجن المشدد والغرامات الضخمة.

5. تدريب وتأهيل الحراس والموظفين بشكل دوري على أحدث أساليب التأمين ورصد محاولات السرقة.

6. التعاون الدولي مع الإنتربول والمنظمات الثقافية العالمية لتعقب أي آثار مصرية مسروقة في الخارج واستعادتها.

7. تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن أي محاولة تهريب أو بيع مشبوه لآثار مصرية نادرة.

مطالبًا الحكومة بالإعلان عن نتائج التحقيقات في أسرع وقت ممكن ومصارحة الشعب بكل التفاصيل، حفاظًا على التراث الأثري المصري الذي يمثل هوية الوطن وتاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.