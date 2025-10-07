الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سؤال برلمانى حول اختفاء اللوحة الأثرية: هل هناك أطراف داخلية متورطة في تهريبها؟!

لوحة أثرية، فيتو
لوحة أثرية، فيتو

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحى، حول ما أعلنته وزارة السياحة والآثار عن اختفاء لوحة أثرية نادرة من الحجر الجيري من مقبرة “خنتي كا” بمنطقة آثار سقارة بالرغم من تأكيدات الوزارة أن المقبرة مغلقة تمامًا منذ عام 2019 وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي.

مقبرة مغلقة منذ سنوات

 وتساءل: كيف تُسرق لوحة أثرية بهذه القيمة من مقبرة مغلقة منذ سنوات دون اكتشاف ذلك إلا بعد مرور فترة طويلة؟ ومن المسؤول عن تأمين المقبرة ومخازن الآثار، وما آليات الرقابة الحالية على المواقع المغلقة؟ وهل هناك أطراف داخلية متورطة في تسهيل خروج تلك القطعة النادرة؟ وما هى خطة الحكومة لاستعادة اللوحة المسروقة وتعقب الجناة؟ ومتى سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام بكل شفافية؟
 

ظاهرة سرقة الآثار

وتقدم النائب أشرف أمين بـ7 مطالب للحكومة للقضاء على ظاهرة سرقة الآثار، وهى: 
1. إطلاق منظومة إلكترونية مركزية لجرد القطع الأثرية وربطها بالصور ثلاثية الأبعاد والـ QR Code لتسهيل التتبع الفوري لأي قطعة.
2. تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة وأنظمة إنذار حديثة في المقابر والمخازن الأثرية، تعمل بالطاقة الشمسية وتُربط بغرفة عمليات مركزية في الوزارة.
3. تشكيل لجان تفتيش مفاجئة على المواقع والمخازن الأثرية المغلقة، بمشاركة ممثلين من الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية.
4. تغليظ العقوبات على جرائم سرقة الآثار أو التهاون في حمايتها لتصل إلى السجن المشدد والغرامات الضخمة.
5. تدريب وتأهيل الحراس والموظفين بشكل دوري على أحدث أساليب التأمين ورصد محاولات السرقة.
6. التعاون الدولي مع الإنتربول والمنظمات الثقافية العالمية لتعقب أي آثار مصرية مسروقة في الخارج واستعادتها.
7. تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن أي محاولة تهريب أو بيع مشبوه لآثار مصرية نادرة.
مطالبًا الحكومة بالإعلان عن نتائج التحقيقات في أسرع وقت ممكن ومصارحة الشعب بكل التفاصيل، حفاظًا على التراث الأثري المصري الذي يمثل هوية الوطن وتاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختفاء لوحة أثرية نادرة من الحجر الجيري اختفاء لوحة أثرية الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السياحة والآثار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تركيب كاميرات تغليظ العقوبات وزير السياحه والاثار شريف فتحى

مواد متعلقة

طلب إحاطة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

سؤال برلمانى بشأن تطبيق قرارات وزير الإسكان لحل مشكلات الإيجار القديم

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، قيادات بارزة بمجلس النواب الحالي خارج سباق الانتخابات

مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

استعدادًا لصلاة الجنازة، وصول جثمان أحمد عمر هاشم للجامع الأزهر

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

حكايته مع الشعر وقصة رؤية النبي فى المنام، أسرار من حياة الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads