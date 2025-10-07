بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في السابعة - بتوقيت القاهرة مساء غد الأربعاء في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

قوام بعثة منتخب مصر

ويترأس بعثة منتخب مصر أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب، ويرافق البعثة محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وطارق ابو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان في استقبال البعثة السفير أحمد عبد اللطيف سفير مصر في المغرب.

منتخب مصر كامل العدد استعدادا لجيبوتي

وضم منتخب مصر 24 لاعبًا بعد اكتمال الصفوف وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومصطفي محمد وأسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.