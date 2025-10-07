الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)

بعثة منتخب مصر في
وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في السابعة - بتوقيت القاهرة مساء غد الأربعاء في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

قوام بعثة منتخب مصر

ويترأس بعثة منتخب مصر أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب، ويرافق البعثة محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وطارق ابو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان في استقبال البعثة السفير أحمد عبد  اللطيف سفير مصر في المغرب.

 

منتخب مصر كامل العدد استعدادا لجيبوتي

وضم منتخب مصر 24 لاعبًا بعد اكتمال الصفوف وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومصطفي محمد وأسامة فيصل.

