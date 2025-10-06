الإثنين 06 أكتوبر 2025
إحالة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة الإساءة في أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

محمد رمضان، فيتو

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة الفنان محمد رمضان للمحاكمة أمام محكمة الجنح، على خلفية طرحه لأغنية بعنوان رقم واحد يا أنصاص عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.


وجاء في أمر الإحالة أن الفنان محمد. ر. م، والشهير بمحمد رمضان، قام بأداء عرض وإذاعة مصنف سمعي بصري في مكان عام دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة، بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية.


وبحسب ما ورد في الدعوى المقامة ضد الفنان، فإن الأغنية تضمنت ألفاظا خارجة عن الذوق العام وتحريضا على العنف والتفاخر بالنفس بصورة تسئ للمجتمع، على حد ما جاء في نص الدعوى.

