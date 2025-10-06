الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: فوز العنانى بمنصب مدير عام اليونسكو يؤكد قدرة أبناء مصر على قيادة المحافل الدولية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس السيسي أن فوز خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو  يجسد مكانة مصر الحضارية ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، وحصوله على 55 صوتًا من أصل 57 وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة.

وأكد الرئيس أن هذا الإنجاز التاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي، وإلى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية

وأشار الرئيس إلى أن الفوز يجسد مكانة مصر الحضارية ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية.

وتابع الرئيس أن هذا الحدث يعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية التي تجمع بين العلم والخبرة والإخلاص، متمنيًا للدكتور العناني التوفيق في مهمته النبيلة لتعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني بما يليق بحضارة مصر العريقة وبالحضارات الإنسانية كافة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس التنفيذي لليونسكو حماية التراث

