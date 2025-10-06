الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

النيابة العامة تفرج عن 38 متهمًا محبوسين احتياطيًا

أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم، بإخلاء سبيل ٣٨ متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها.

 

وجاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية.


ويأتي هذا القرار في ضوء حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرَج عنهم ودمجهم في المجتمع، تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.

