آداب بنها تنظم ندوة عن الإعلام ونصر أكتوبر

نظمت كلية الآداب بجامعة بنها اليوم ندوة بعنوان "الإعلام ونصر أكتوبر"، احتفالًا بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، والدكتور امجد حجازى عميد الكلية.



وأكدت الدكتورة شرين الشورى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة حاضر فيها الدكتور وديع فتحى أستاذ التاريخ بكلية الآداب، والدكتورة أمل خطاب رئيس قسم الإعلام، وتمت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد.

وقالت وكيل الكلية إن الندوة تناولت الدور المحوري الذي لعبه الإعلام المصري في دعم الجبهة الداخلية خلال حرب أكتوبر، وإبراز بطولات الجيش المصري وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة، من خلال الأغنية والدراما والسينما والصحافة.

كما أكدت الندوة أن الإعلام كان سلاحًا موازيًا للبندقية في معركة الكرامة، استطاع أن يعبر بصدق عن مشاعر المصريين، ويساهم في رفع الروح المعنوية وتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الأجيال.

واختُتمت الندوة بتوجيه كلمة لطلاب قسم الإعلام، بالتأكيد على أهمية تحمل مسئولية الكلمة والإدراك الواعي لتأثيرها في تشكيل الوعي الجمعي، وأن يكونوا إعلاميي المستقبل القادرين على توظيف الإعلام في خدمة الوطن، ونشر قيم الانتماء والوعي والبناء، مستلهمين من روح أكتوبر معاني العزيمة والإرادة والتحدي.

