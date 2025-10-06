الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

آداب بنها تنظم ندوة عن الإعلام ونصر أكتوبر

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

نظمت كلية الآداب بجامعة بنها اليوم ندوة بعنوان "الإعلام ونصر أكتوبر"، احتفالًا بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، والدكتور امجد حجازى عميد الكلية.

جامعة بنها الأهلية تنظم الندوة التثقيفية الثالثة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد

مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر (صور)


وأكدت الدكتورة شرين الشورى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة حاضر فيها الدكتور وديع فتحى أستاذ التاريخ بكلية الآداب، والدكتورة أمل خطاب رئيس قسم الإعلام، وتمت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد.

وقالت وكيل الكلية إن الندوة تناولت الدور المحوري الذي لعبه الإعلام المصري في دعم الجبهة الداخلية خلال حرب أكتوبر، وإبراز بطولات الجيش المصري وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة، من خلال الأغنية والدراما والسينما والصحافة.

كما أكدت الندوة أن الإعلام كان سلاحًا موازيًا للبندقية في معركة الكرامة، استطاع أن يعبر بصدق عن مشاعر المصريين، ويساهم في رفع الروح المعنوية وتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الأجيال.

واختُتمت الندوة بتوجيه كلمة لطلاب قسم الإعلام،  بالتأكيد على أهمية تحمل مسئولية الكلمة والإدراك الواعي لتأثيرها في تشكيل الوعي الجمعي، وأن يكونوا إعلاميي المستقبل القادرين على توظيف الإعلام في خدمة الوطن، ونشر قيم الانتماء والوعي والبناء، مستلهمين من روح أكتوبر معاني العزيمة والإرادة والتحدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر ذكرى نصر اكتوبر اخبار جامعة بنها بنها جامعة بنها

مواد متعلقة

جامعة بنها الأهلية تنظم الندوة التثقيفية الثالثة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد

في ذكرى نصر أكتوبر، محافظ القليوبية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

محافظ القليوبية يكشف سبب إقالة مدير إدارة قليوب التعليمية

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

وصلت لـ 350 ألف جنيه، الأسباب الحقيقية لانخفاض أسعار السيارات في السوق المصرية

مصادر: أزمة مالية طاحنة تضرب الزمالك ومجلس الإدارة "محلك سر"

تنفيذًا للقرار الرئاسي.. الإفراج عن 2735 نزيلًا بمناسبة نصر أكتوبر (صور)

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

النيابة العامة تفرج عن 38 متهمًا محبوسين احتياطيًا

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء بغير الصيغ المأثورة عن النبي

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads