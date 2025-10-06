أفلام وثائقية وروائية في احتفالات قصر السينما بذكرى انتصارات أكتوبر

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي برنامجا متنوعا ومجانيا للجمهور ورواد القصر، طوال شهر أكتوبر الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

برنامج عروض أفلام قصر السينما

يتضمن البرنامج عددا من العروض السينمائية والتي تتنوع ما بين أفلام السينما الأوروبية، والعالمية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، والأفلام التسجيلية، وعروض نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، ونادي بين الرواية والفيلم، ويعقب بعضها ندوات نقدية بمشاركة النقاد د. نادر رفاعي، نشوى نبيل، وعصام حلمي.

تقدم عروض الأفلام في الثامنة مساء، وتنطلق اليوم الاثنين مع الفيلم التسجيلي "صائد الدبابات" تزامنا مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويروي قصة البطل محمد عبد العاطي.

ويقدم بعد غد الأربعاء 8 أكتوبر عرض فيلم الدراما الكوميدي "Songs from the Second Floor"، ضمن نادي السينما الأوروبية.

وتتواصل احتفالات النصر يوم الاثنين 13 أكتوبر مع فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" الذي يعد بمثابة وثيقة تاريخية عن الحرب، وذلك ضمن نشاط نادي بين الرواية والفيلم.

وفي يوم الثلاثاء 14 أكتوبر يعرض الفيلم الكوميدي الرومانسي "Being Julia" ضمن نادي السينما العالمية.

ويتجدد اللقاء مع نادي السينما الأوروبية يوم الأربعاء 15 أكتوبر فيلم الدراما الكوميدي"You, The Living".

وتتواصل العروض المقدمة يوم الاثنين 20 أكتوبر، مع فيلم الخيال العلمي "The Manchurian Candidate"، ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي.

ويقدم نادي السينما العالمية يوم الثلاثاء 21 أكتوبر فيلم الرعب "The Killing of ASacred Deer"، ويعرض يوم الأربعاء 22 أكتوبر الفيلم الكوميدي"A Pigeon sat on a Branch reflecting on existence" ضمن نشاط السينما العالمية.

أما يوم الاثنين 27 أكتوبر يعرض فيلم التحريك"Hair love"، يعقبه فيلم دراما الحرب

"Across The River And Into The trees"

يوم الثلاثاء 28 أكتوبر ضمن نادي السينما العالمية.

ويختتم البرنامج مع فيلم الفانتازيا الكوميدية "About Endlessness"، ويعرض يوم الأربعاء 29 أكتوبر، ضمن نادي السينما الأوروبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.