قصر السينما يستضيف عروض أفلام ملتقى الرسوم المتحركة الأول غدا

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تبدأ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، غدا الخميس، عرض أفلام "ملتقى الرسوم المتحركة الأول"، وذلك في السابعة مساء، بقصر السينما بجاردن سيتي.

ملتقى الرسوم المتحركة الأول

وتعرض مجموعة من الأفلام المتميزة التي أنتجها 11 فنانا وفنانة خلال الملتقى، الذي استضافته مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في فبراير الماضي على مدار 10 أيام، بإشراف الفنان الدكتور محمد غالب، القوميسير العام للملتقى. وهم: سماء السعيد، سها حمدي، عبد الرحمن عبد الحميد، مصطفى علي، مختار محمد، اعتماد ياسين، هاجر أحمد، ثريا محمد، إيمان نبيل، إيمان حسين، وأسماء طه.

وتعكس الأعمال المقدمة تجربة فنية فريدة مستلهمة من البيئة السيناوية، حيث استلهم الفنانون أفكارهم من مشاهداتهم ومعايشتهم اليومية في عدد من المواقع ذات الطابع التراثي والروح الشعبية، منها: ميناء العريش البحري، حديقة المساعيد، متحف التراث البيئي، قلعة العريش بالفواخرية، الشيخ زويد، معبر رفح، ومسجد الروضة، وغيرها من الأماكن التي ألهمت المشاركين لتقديم أعمال تحمل خصوصية محلية وهوية بصرية متفردة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة ڤيڤيان البتانوني.

وتستمر عروض الأفلام حتى 10 أغسطس الحالي، في تجربة تعكس رؤية الهيئة في ربط الفنون التشكيلية بالهوية المصرية الأصيلة، وتعزيز الوعي الجمالي من خلال مخاطبة وجدان الجمهور بقصص بصرية نابعة من أرض الواقع.

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