شريف شعراوي: مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين لاجئ وتلتزم بكافة تعهداتها الدولية تجاههم

أكد المستشار شريف شعراوي، نائب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن مصر تستضيف على أراضيها أكثر من 10 ملايين لاجئ، وتقوم بدور إنساني ومحوري في دعمهم وحماية حقوقهم، في إطار التزاماتها الدولية.

وأوضح شعراوي أن مصر انضمت إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وتتعامل معهما بوصفهما جزءًا من المنظومة التشريعية الوطنية، باعتبار أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة تُعد بمثابة قوانين مُلزمة.

وأضاف نائب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن مصر حريصة على التعاون البنّاء والمستمر مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما تؤكد عليه في المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تضطلع بمهام عدة من بينها تعزيز الشراكة مع المفوضية ووضع استراتيجية للانتقال بملف اللجوء من المستوى الدولي إلى المستوى الوطني.

وأشار شعراوي إلى أن قانون اللجوء الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤جاء متوافقًا مع اتفاقية 1951 والمعايير الدولية ذات الصلة، موضحًا أن حماية حقوق اللاجئين ودعمهم التزام تتحمله الدولة المصرية، ويتطلب تعاونًا وثيقًا بين مؤسسات الدولة وكافة الشركاء الدوليين المعنيين.

وشدد نائب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية على أن مصر لا تقيم أي مخيمات للاجئين، بل تتيح لهم التمتع بكافة الحقوق والخدمات التي يتمتع بها المواطنون، مع خضوعهم في الوقت نفسه لكافة الالتزامات القانونية، وهو نهج يعكس رؤية الدولة المصرية في دمج اللاجئين داخل المجتمع وضمان كرامتهم الإنسانية.

