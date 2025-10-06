الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

شريف شعراوي: مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين لاجئ وتلتزم بكافة تعهداتها الدولية تجاههم

مناقشة اللائحة التنفيذية
مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، فيتو

أكد المستشار شريف شعراوي، نائب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن مصر تستضيف على أراضيها أكثر من 10 ملايين لاجئ، وتقوم بدور إنساني ومحوري في دعمهم وحماية حقوقهم، في إطار التزاماتها الدولية.

وأوضح شعراوي أن مصر انضمت إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وتتعامل معهما بوصفهما جزءًا من المنظومة التشريعية الوطنية، باعتبار أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة تُعد بمثابة قوانين مُلزمة.

وأضاف نائب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن مصر حريصة على التعاون البنّاء والمستمر مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما تؤكد عليه في المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تضطلع بمهام عدة من بينها تعزيز الشراكة مع المفوضية ووضع استراتيجية للانتقال بملف اللجوء من المستوى الدولي إلى المستوى الوطني.

وأشار شعراوي إلى أن  قانون اللجوء الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤جاء متوافقًا مع اتفاقية 1951 والمعايير الدولية ذات الصلة، موضحًا أن حماية حقوق اللاجئين ودعمهم التزام تتحمله الدولة المصرية، ويتطلب تعاونًا وثيقًا بين مؤسسات الدولة وكافة الشركاء الدوليين المعنيين.

وشدد نائب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية على أن مصر لا تقيم أي مخيمات للاجئين، بل تتيح لهم التمتع بكافة الحقوق والخدمات التي يتمتع بها المواطنون، مع خضوعهم في الوقت نفسه لكافة الالتزامات القانونية، وهو نهج يعكس رؤية الدولة المصرية في دمج اللاجئين داخل المجتمع وضمان كرامتهم الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون اللجوء المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق اللاجئين

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

جمال وعلاء مبارك داخل ضريح والدهما في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

مذكرات المشير أحمد إسماعيل تكشف "خداعا استراتيجيا" مصريا واسع النطاق لإرباك إسرائيل

طلب إحاطة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads