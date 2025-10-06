المقاولون العرب تدشن مصنع للصناعات الخرسانية في عمان

شهدت محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان افتتاح مصنع العالمية للصناعات الخرسانية جلوبال Global Precast Industries، تحت رعاية الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

حضر الافتتاح عدد من المسئولين، من بينهم الشيخ سالم السيابي رئيس مجلس إدارة شركة الأبرار العقارية، والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس إبراهيم السيابي رئيس مجلس إدارة مصنع العالمية للصناعات الخرسانية، والمهندسة هبة أبو العلا نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسام فايد المدير العام.

وفى كلمتها أكدت المهندسة هبة أبو العلا أن افتتاح المصنع يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تشكيل قطاع البناء في السلطنة، ودعم أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال حلول مبتكرة ومستدامة تواكب التطور العمراني والاقتصادي المتسارع في البلاد.

يذكر أن المصنع يمثل ثمرة شراكة بين شركة المقاولون العرب وشركة الأبرار العقارية التابعة لمجموعة السيابي، ويهدف إلى توفير حلول خرسانية مسبقة الصنع بمعايير عالمية تُسهم في تسريع وتيرة البناء، وتقليل التكاليف، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والجودة في المشاريع العمرانية.

أقيم المصنع على مساحة 24 ألف م2 بقيمة استثمارية تصل إلى 2 مليون ريال عماني، ويضم 6 خطوط إنتاج بطول ١٥٠ مترًا، قادرة على إنتاج ٥٠٠ متر مربع يوميًا من الخرسانة الجاهزة قابلة للزيادة إلى 1500 متر مربع بتشغيل المصنع على ثلاث ورديات متتالية، وتشمل منتجاته أعمدة وأسقف هولوكور الجاهزة والسلالم الخرسانية، مع إمكانية تصميم وتصنيع عناصر تفصيلية وفق الرسومات الهندسية لكل مبنى، ويعمل المصنع بنظام التجفيف الآلي، ما يرفع كفاءة العمليات ويضمن جودة ثابتة للإنتاج.

جدير بالذكر أن المشروع يمثل قيمة مضافة للمنتج المحلي، إذ يوفر فرص عمل مباشرة لأصحاب المهن والمهارات في قطاع التشييد، إلى جانب نقل المعرفة وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في إدارة وتشغيل خطوط الإنتاج.

ويمثل المصنع إضافة نوعية لقطاع الإنشاءات في سلطنة عمان بفضل اعتماده على تقنيات متقدمة في إنتاج العناصر الخرسانية مسبقة الصب التي تتيح تسريع انجاز الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالطرق التقليدية.

ويعد هذا المصنع الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي من ناحية الحجم والطاقة الانتاجية وبدأت عملية الإنتاج الفعلية مع التطلع إلى تنفيذ عدة مراحل لتوسعته مع نهاية هذا العام.

ومن المتوقع أن يسهم المصنع الجديد في تلبية الطلب المتزايد على مواد البناء، ودعم جهود السلطنة نحو تنمية عمرانية واقتصادية مستدامة تعزز مكانة عُمان كمركز إقليمي للبناء الحديث والصناعات الإنشائية المتقدمة.

شارك في حفل الافتتاح كل من منة ضياء القنصل العام لجمهورية مصر العربية في السلطنة، والملحق العسكري عقيد بحري أركان حرب محمد جمعة غالي، والمهندس محمد زهيري المدير التنفيذي للمصنع، والمهندس عصام سليم مدير الشئون الفنية، وممدوح الليثي مدير الشئون المالية والإمداد، ومحمد عبد الوهاب مدير الموارد البشرية.

وقد شهد حفل الافتتاح توقيع باكورة التعاقدات للمصنع لتنفيذ أربع مراحل من مشروع كمبوند الوفا بمدينة السلطان هيثم بإجمالي منتجات خرسانة سابقة الصب تبلغ 185,000 م2 بقيمة تقارب 8.14 مليون ريال عُماني، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة العتال هولدينج لتنفيذ مشروعات الشركة العقارية داخل السلطنة.

