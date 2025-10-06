قبل ساعات من انتخابات اليونسكو، أبرز إنجازات خالد العناني بملف السياحة والآثار

تنطلق اليوم الإثنين الانتخابات على منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للفترة 2025-2029 وذلك بمنافسة مصرية ممثلة في الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق.



السيرة الذاتية لمرشح مصر باليونسكو خالد العناني



ويعد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق واحدًا من أبرز المرشحين، حيث بدأ مسيرته المهنية كمرشد سياحي، وهي المهنة التي أثارت فضوله وتقديره للتنوع الثقافي، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة حلوان، عن معابد رمسيس الثاني في النوبة، وهو ما شكل نقطة تحول حقيقية في شغفه بالبحث العلمي وإعجابه بمنظمة اليونسكو.



وحصل على درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول-فاليري مونبلييه 3 في فرنسا، كما اختير عضوا فخريا في الجمعية الفرنسية للمصريات وعضوا مراسلا في المعهد الأثري الألماني، تقديرا لإسهاماته في تعزيز الروابط الثقافية والعلمية،و بعد إدارته للمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري بالقاهرة، تم تعيينه وزيرا للآثار عام 2016، حيث تميز بقدرته على المزج بين الدقة العلمية والبراجماتية، مع تعزيز ثقافة الشفافية والمسؤولية، وفي عام 2019، وبعد دمج وزارة السياحة ضمن اختصاصاته، أشرف بنجاح على عملية دمج وزارتي السياحة والآثار، وقاد إعداد "استراتيجية السياحة المستدامة".



مسيرة خالد العناني بوزارة السياحة والآثار



وأشرف على إنشاء وتطوير أكثر من 20 متحفا أثناء فترة عمله الوزارية بما في ذلك المتحف القومي للحضارة المصرية، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة مع اليونسكو، والمتحف المصري الكبير، أحد أكبر المتاحف في العالم بتكلفة تقديرية تقارب مليار دولار أمريكي، وفي سعيه إلى تعزيز التبادل الثقافي كوسيلة لنشر السلام نجح في تنظيم ما يقرب من خمسة عشر معرضا مؤقتا للآثار المصرية في عشر دول من بينها معرض توت عنخ آمون كنز الفرعون" في باريس عام 2019، الذي حقق رقما قياسيا، لجذبه أكثر من 1.4 مليون زائر.



ومن أبرز إنجازاته تنظيم فعاليات ثقافية كبرى مثل "الأقصر طريق الكباش"، و"موكب المومياوات الملكية" حيث أصبح هذا الموكب التاريخي الذي عبرت فيه المومياوات الملكية شوارع القاهرة في عرض مذهل بمثابة رمز أيقوني لحقبته الوزارية وقد عكست هذه المبادرات المبتكرة عظمة التراث المصري الممتد لآلاف السنين وأبهرت ملايين المتابعين من جميع أنحاء العالم وأسفرت عن تحقيق طفرة كبيرة في قطاع السياحة.



وفي سبتمبر 2024، منحته جامعة بول فاليري مونبلييه 3 الدكتوراه الفخرية وتم اختياره في نوفمبر 2024 سفيرا للسياحة الثقافية من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وفي سبتمبر 2025، تسلم خالد العناني وسام جوقة الشرف الوطني برتبة فارس وهو أعلى تكريم مدني فرنسي.



المناصب السابقة لوزير السياحة والآثار



- وزير السياحة والآثار (22 ديسمبر 2019 – 13 أغسطس 2022)؛ وزير الآثار (23 مارس 2016 – 21 ديسمبر 2019)؛ أول وزير يتولى الحقيبتين معا منذ فصلهما عام 1966).



- أستاذ علوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي – كلية السياحة والفنادق – ج حلوان (عضو هيئة تدريس منذ 1993).



- حصل على وسام فارس جوقة الشرف – فرنسا (2025)؛ وسام الشمس المشرقة – اليابان (2021)؛ وسام الاستحقاق – بولندا (2020)؛ وسام فارس في الفنون والآداب – فرنسا (2015).



- راع لصندوق التراث العالمي الأفريقي (2025)؛ سفير السياحة الثقافية لدى منظمة السياحة العالمية (2024)؛ دكتوراه فخرية، ج پول ڤاليرى مونپلييه 3 – فرنسا (2024)؛ عضو فخري بالجمعية الفرنسية للمصريات – فرنسا (2016)؛ عضو مراسل لمعهد الآثار الألماني ببرلين – ألمانيا (2015).



- سفير منظمة الأمم المتحدة للسياحة الثقافية (2024)



- المشرف العام على المتحف المصري بالقاهرة (2015-2016)؛ وعلى المتحف القومي للحضارة المصرية (2014-2016)٠



- وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب – ج حلوان (2012-2013)؛ رئيس قسم الإرشاد السياحي (2011-2012).



- أستاذ زائر – ج پول ڤاليرى مونپلييه 3 (ثمان مرات خلال 2006-2013 و2023).

- خبير علمي، وعضو مجلس الإدارة والمجلس العلمي، وباحث مشارك – المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (2002-2016).



- حاصل على دكتوراه في علوم المصريات – ج پول ڤاليرى مونپلييه 3 (2001).



- حاصل على بكالوريوس الإرشاد السياحي (لغة أولى فرنسي) – كلية السياحة والفنادق – ج حلوان (1992).



ومنذ بدء حملته الانتخابية، والتي استمرت نحو 30 شهرا، زار خلالها أكثر من 60 دولة، حيث استمع وتبادل الآراء مع أشخاص من خلفيات متنوعة، بما في ذلك مسؤولون، وخبراء في مجالات اختصاص اليونسكو، وممثلو المجتمع المدني، وطرح خلال اللقاءات رؤية شاملة وتصورا متكاملا لمستقبل عمل اليونسكو.. هذه الرؤية التي قدمها في 9 أبريل 2025، أمام أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، تضع الإنسان في صميم رسالتها، دون تمييز أو استثناء، وتحت شعار «اليونسكو من أجل الشعوب» تؤكد هذه الرؤية على "منظمة تعمل بفعالية لتحسين حياة الشعوب أجمع، عابرة للحدود، وتمكّن الدول من الازدهار في عالم يعمه السلام والكرامة"، على حد تعبيره.



وترتكز رؤيته على عدة محاور، من بينها ضمان تعليم جيد كحق أساسي للجميع مع التركيز على الدول النامية؛ ضمان الحق في العلم، وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي الأخلاقي؛ ضمان بيئة صحية حيث تعمل اليونسكو على دعم الدول في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية؛ حماية التراث الثقافي المعرض للخطر؛ وتعزيز التكنولوجيا والابتكار كأدوات للتنمية المستدامة، وتوسيع برامج التعاون الثقافي، مع التركيز على أفريقيا باعتبارها أولوية عامة للتعليم والسلام والتراث والعلوم.



