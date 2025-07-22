الثلاثاء 22 يوليو 2025
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خارج الحدود

بوركينا فاسو تؤكد دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع مرشح مصر لليونيسكو، فيتو

أعلن كاراموكو جان ماري تراوري وزير الشئون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج في بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن تأكيد دعم بلاده رسميًا لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح مصر والمرشح الإفريقي، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأوضح الوزير البوركيني أن هذا الدعم يأتي تجسيدًا لعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين بوركينا فاسو ومصر، وإيمانًا بما يتمتع به المرشح المصري من خبرات واسعة ورؤية طموحة تتسق مع أولويات القارة الإفريقية وأهداف المنظمة الدولية، مؤكدًا أن دعم بوركينا فاسو يأتي انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأهمية أن تتولى شخصية إفريقية مرموقة تحظى باجماع واسع هذا المنصب الرفيع في المرحلة المقبلة.

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بوركينا فاسو ومصر بدر عبد العاطي اليونسكو

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