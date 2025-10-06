الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الدقهلية

انقطاع الكهرباء،
انقطاع الكهرباء، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق بسبب أعمال الصيانة الدورية وتحسين كفاءة الشبكات.

انقطاع الكهرباء بالدقهلية

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن قطع التيار الكهربائي اليوم الإثنين، لمدة تصل إلى 3 ساعات في عدد من القرى والمناطق بمحافظة الدقهلية، وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية وتحسين كفاءة الشبكات.


أماكن قطع الكهرباء بالدقهلية

وأوضحت الشركة أن انقطاع الكهرباء يستمر من الساعة 8 صباحًا حتى 11 صباحًا، على النحو التالي:-

المنصورة: مغذي كفر بدوي – مغذي الدنابيق – مغذي بداوي – مغذي أويش.
كوم النور: مغذي دماص.
السنبلاوين: مغذي الشناوي.
طلخا: مغذي مزارع ومصانع طريق نبروة – مغذي طريق بلقاس – مغذي شرنقاش – مغذي جوجر.

مراكز: بلقاس، شربين، بني عبيد، السنبلاوين، منية النصر، دكرنس، ميت سلسيل، المنزلة.
أجا: مغذي اشتا.
تمي الأمديد: مغذي أبو داوود.
غرب المنصورة: شارع الأديب.

 

وأكدت الشركة أن أعمال الصيانة تأتي في إطار خطتها لتحسين جودة الخدمة واستقرار التيار الكهربائي بجميع المناطق التابعة لها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الصيانة أعمال الصيانة الدورية الكهرباء انقطاع الكهرباء اليوم الاثنين الصيانة الدورية قطع التيار الكهربائي شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء موعد انقطاع الكهرباء محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

ضبط 100 كيلو لحوم ومصنعات مخالفة بالجيزة

بعد تعيينه مدربا للمقاولون، كشف حساب سامي قمصان عندما كان الرجل الأول في الأهلي

بعد فض دور الانعقاد السادس، موعد انعقاد مجلس الشيوخ الجديد

5 أجهزة يجب فحصها في السيارات قبل صيانة الشتاء

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

انخفاض كبير في عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

تصرف صبياني، كيف ودع منتخب مصر مونديال الشباب 2025 من الدور الأول؟

ابنتا شقيقة أمل عرفة يعتذران عن التسريبات الصوتية لابنتها والفنانة تتبرأ من عائلتها

استعدادا لمواجهة جيبوتي، منتخب مصر يخوض اليوم مرانه الأخير قبل السفر للمغرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الانتقال إلى دولة عربية وعدم الغناء في لبنان، تفاصيل تسوية وضع فضل شاكر قبل محاكمته

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين والعنب وارتفاع يصل إلى 10 جنيهات في المانجو

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

5 أجهزة يجب فحصها في السيارات قبل صيانة الشتاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين والعنب وارتفاع يصل إلى 10 جنيهات في المانجو

ضوابط التنازل عن الترشح في الانتخابات وفق قانون مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads