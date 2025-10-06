اليوم، انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق بسبب أعمال الصيانة الدورية وتحسين كفاءة الشبكات.

انقطاع الكهرباء بالدقهلية

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن قطع التيار الكهربائي اليوم الإثنين، لمدة تصل إلى 3 ساعات في عدد من القرى والمناطق بمحافظة الدقهلية، وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية وتحسين كفاءة الشبكات.



أماكن قطع الكهرباء بالدقهلية

وأوضحت الشركة أن انقطاع الكهرباء يستمر من الساعة 8 صباحًا حتى 11 صباحًا، على النحو التالي:-

المنصورة: مغذي كفر بدوي – مغذي الدنابيق – مغذي بداوي – مغذي أويش.

كوم النور: مغذي دماص.

السنبلاوين: مغذي الشناوي.

طلخا: مغذي مزارع ومصانع طريق نبروة – مغذي طريق بلقاس – مغذي شرنقاش – مغذي جوجر.



مراكز: بلقاس، شربين، بني عبيد، السنبلاوين، منية النصر، دكرنس، ميت سلسيل، المنزلة.

أجا: مغذي اشتا.

تمي الأمديد: مغذي أبو داوود.

غرب المنصورة: شارع الأديب.

وأكدت الشركة أن أعمال الصيانة تأتي في إطار خطتها لتحسين جودة الخدمة واستقرار التيار الكهربائي بجميع المناطق التابعة لها

