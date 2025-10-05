نضال الأحمدية: محاكمة فضل شاكر القادمة فرصة لإظهار الحقيقة كاملة أمام الجميع

أكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أن الفنان فضل شاكر لم يكن يومًا إرهابيًا أو قاتلًا كما روّج البعض، مشددة على أنه إنسان محترم وبريء ولم ينضم لأي جماعة متطرفة.

وقالت الأحمدية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار:"فضل شاكر محترم، بريء، ولم يقتل أحدًا من الجيش اللبناني، شخص رقيق ولطيف ومرتب وحنون، ولا يمكن أن ينضم لجماعة إرهابية".

وأضافت أن فضل شاكر عاد إلى الغناء لأنه في الأصل لم يعتزل، موضحة أن قراره بالاعتزال عام 2012 جاء بعد سلسلة من الخسائر القاسية التي مر بها، قائلة:"عندما قرر الاعتزال كان قد خسر بيته ومطعمه وكل شيء، وتعرض لاضطهاد شديد، وفكر حينها مثل أي لبناني سُرق منه الأمان".

"لم تتدخل أي دولة لصالحه مؤخرًا"

وتابعت الأحمدية:"لم تتدخل أي دولة مؤخرًا لصالح فضل شاكر إلا لطفًا، ولم يتم تجاوز السيادة اللبنانية مطلقًا، والمحكمة المقبلة ستكون قاسية، لكن هناك ظروف يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار".

وأوضحت أن من بين تلك الظروف مرض فضل شاكر وحالته الصحية الصعبة، إلى جانب أنه ظل مسجونًا طيلة 13 عامًا، مشيرة إلى أن الطائفية والقبلية ما زالت تؤثر على العدالة في لبنان.

"يعتذر عن ماذا؟ لقد طُرد من الأمان"

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كان فضل شاكر مدينًا باعتذار لجمهوره، ردّت الأحمدية بحسم:"يعتذر عن ماذا؟ لمن يعتذر؟ لقد اعتدوا عليه وشرّدوه مع أسرته، وعاش في غرفة فوق السطح. هل يعتذر للدولة اللبنانية التي لم توفر له الحماية حين لجأ إليها؟"

واختتمت نضال الأحمدية حديثها بالتأكيد على أن فضل شاكر نادم على بعض المواقف السابقة، لكنه في الوقت نفسه ضحية لظروف قاسية وبيئة غير عادلة، مشددة على أن محاكمته القادمة ستكون فرصة لإظهار الحقيقة كاملة أمام الجميع.

